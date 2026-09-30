Pela primeira vez desde que assumiu o comando do Vila Nova, o técnico Guto Ferreira deve repetir a mesma escalação pelo terceiro jogo seguido. Após constantes mudanças na formação inicial do time ao longo da temporada, o treinador encontrou a base e vem contando com a disciplina dos jogadores a seu favor para manter a equipe.\nNas vitórias contra América-MG (1 a 0) e Londrina (2 a 0), o Vila Nova entrou em campo com a seguinte escalação: Helton Leite; Hayner, Douglas Mendes, Jonathan Costa e Higor Luiz; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, André Luís e Everton Galdino.\nNa próxima partida, diante do Botafogo-SP, a tendência é de que a escalação seja repetida pela terceira vez consecutiva, algo inédito sob o comando de Guto Ferreira até aqui.\nNo jogo anterior às vitórias contra América-MG e Londrina, no empate contra o Avaí (1 a 1), o time também foi bem semelhante - a única diferença foi que Willian Formiga entrou no lugar de Higor Luiz, que estava machucado.