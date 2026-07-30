Na lista de lesionados do Vila Nova, três jogadores têm mais chances de voltar contra o Sport. O meia-atacante Bruno Xavier, que já havia iniciado a transição física na última segunda-feira (27), data do último jogo da equipe, é o mais provável de voltar. O zagueiro Anderson Jesus e o atacante André Luís também podem retornar.\nBruno Xavier foi desfalque nos últimos três jogos do Vila Nova na Série B, depois de sentir um desconforto na posterior da coxa direita. Anderson Jesus, com desconforto na coxa esquerda, também não atua há três partidas. André Luís, por sua vez, foi baixa no último jogo após sentir contratura na posterior da coxa esquerda.\nOs demais jogadores machucados não devem voltar contra o Sport. O volante Willian Maranhão, com lesão no adutor direito, não possui previsão de retorno e não entra em campo há cinco rodadas.