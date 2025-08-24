O Vila Nova está a uma vitória de voltar à faixa do acesso (G4) à Série A. O time colorado contou com a sorte antes de entrar em campo e viu os concorrentes diretos tropeçarem na briga por uma posição entre os quatro primeiros. O Tigre enfrenta o Botafogo-SP, nesta segunda-feira (25).\nPara entrar no G4 na 23ª rodada, o Vila Nova precisava de tropeços de duas equipes: Novorizontino e Remo. O time paulista perdeu para o Criciúma, por 2 a 0. Já a equipe paraense empatou sem gols com o Coritiba.\nCom os resultados, o Vila Nova chegará aos 36 pontos se vencer o Botafogo-SP. O Tigre pode terminar a 23ª rodada na 4ª colocação, ao ultrapassar Remo, Novorizontino e Criciúma. A equipe catarinense fecha o G4 neste momento com 36 pontos, mas ficaria atrás do clubes goiano por ter uma vitória a menos que a equipe vilanovense: 11 a 10.