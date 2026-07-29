Apesar de estar dentro do G6 da Série B, o Vila Nova lida com uma crise de desempenho como visitante na competição. Com cinco derrotas nos últimos cinco jogos fora de casa, o Tigre consegue resistir à pressão de atuar longe do Onésio Brasileiro Alvarenga, onde tem um rendimento quase perfeito.\nFora de casa, o Vila Nova aproveitou apenas 33,3% dos pontos. Em casa, o aproveitamento é de 85,1%.\n"É um pouquinho natural você ir pior fora do que em casa, em qualquer modalidade. Agora, o que chama atenção é que, fora de casa, o Vila Nova só ganhou três vezes e de três times que estão lá na zona de rebaixamento: o Londrina, o América-MG e a Ponte. São resultados que são mais ‘obrigação’ de vencer”, analisou o comentarista Ubiratan Leal, da ESPN.\nNo início do campeonato, o Vila Nova dava sinais de que seria um bom visitante. Além dessas três vitórias contra clubes do Z4, fora de casa o Tigre empatou com Sport (1 a 1) e Ceará (3 a 3), clubes que iniciaram a Série B de 2026 como dois dos principais favoritos ao acesso.