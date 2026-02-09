O Vila Nova terá novidades para o jogo de ida das quartas de final do Goianão, contra o Anápolis. O lateral direito Elias, o zagueiro Pedro Romano, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Janderson treinaram normalmente com o grupo e devem ser relacionados para o confronto. O volante Willian Maranhão, suspenso no duelo passado, também volta ao time.\nNo último domingo (8), na goleada por 4 a 1 sobre a Jataiense no Estádio Olímpico, o Vila Nova marcou presença com apenas oito jogadores no banco de reservas, sendo três das categorias de base - para efeito de comparação, foram um total de nove contra Goiás e Centro Oeste, e 11 diante do Atlético-GO.\nContra a Jataiense, Elias, Pedro Romano, Marquinhos Gabriel e Janderson já haviam sido liberados pelo departamento médico, mas o Vila Nova optou por poupá-los de mais uma partida para que eles possam retornar no mata-mata. O técnico Umberto Louzer ainda estuda se algum deles poderá entrar como titular.