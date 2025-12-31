Nos próximos dias, o Vila Nova terá uma sequência quase ininterrupta de dias de treino. A única exceção será na quinta-feira (1º), em que o elenco ganhará folga em virtude do Ano Novo. Nas demais datas, comissão técnica e jogadores estarão no CT Vila do Tigre até a estreia no Campeonato Goiano, no dia 10 de janeiro, fora de casa, contra a Abecat.\nReforços do Vila Nova falam sobre situação física para estreia: "Não estaremos 100%"\nNovo goleiro do Vila Nova quer passar segurança na defesa e cita Taffarel como exemplo\nA pré-temporada colorada começou oficialmente na última sexta-feira (26). Logo no primeiro dia, os atletas, além de fazerem exames físicos, treinaram em campo com bola a fim de acelerar os processos. Segundo o técnico Umberto Louzer, é necessário pular algumas etapas por causa do espaço mais curto entre uma temporada e outra.