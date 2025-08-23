O Vila Nova ainda está no mercado e pretende anunciar na próxima semana a contratação de mais um atacante para fechar o elenco na reta final da temporada de 2025. O atual período de contratações estará ativo até o dia 2 de setembro.\nSegundo o diretor de futebol Alarcon Pacheco, o Vila Nova tem uma negociação com um atleta em andamento e a expectativa é que o acerto seja formalizado no início da próxima semana.\nO nome do atacante em questão não foi revelado, mas o atleta faz a função de centroavante. “Nós buscamos um atacante, sim. Foi um pedido do Paulo (Turra), que nos passou as características. Esperamos até o início da semana ter a finalização do negócio para ter um retorno positivo para o clube com mais um reforço para somar”, comentou o diretor Alarcon Pacheco.\nNeste ano, o Vila Nova contratou 26 jogadores, cinco deles deixaram o clube ao longo da temporada - veja a lista completa no final deste texto. A chegada de mais um atacante será a última da equipe colorada.