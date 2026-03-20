O Vila Nova está à procura do substituto para o técnico Umberto Louzer, demitido na noite da última quarta-feira (18), após a eliminação na 4ª fase da Copa do Brasil, mas esbarra nas poucas opções disponíveis. A diretoria vilanovense trabalha para fechar a contratação do próximo treinador, mas adota cautela para encontrar no mercado a melhor opção.A equipe alvirrubra inicia a Série B do Brasileiro na tarde do próximo sábado (21), diante do CRB-AL, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), com o auxiliar técnico do clube, Ariel Mamede, como interino.Um dos nomes consultados foi Zé Ricardo, de 54 anos e atualmente sem clube. O diretor de futebol do Vila Nova, Alarcon Pacheco, considera Zé Ricardo “um bom profissional”, mas disse que não há interesse na contratação dele. Zé Ricardo trabalhou pela última vez no Criciúma-SC, mas deixou o clube catarinense em maio de 2025. Também dirigiu o Goiás, no início de 2024. Outra atividade dele, no futebol nacional, é como instrutor da CBF Academy nos cursos promovidos pela entidade.Alarcon Pacheco também descartou Rafael Lacerda, campeão do Goianão de 2025 pelo clube e demitido no dia 7 de março pelo Atlético-GO, após derrota para o Goiás no primeiro jogo da final do Goianão. O presidente do Vila Nova, Fábio Brasil, afirmou ser “muito improvável” a volta de Lacerda.O dirigente informou que o clube esbarra nas poucas opções no mercado. Segundo ele, a diretoria aguardava a resposta de um técnico procurado na quinta-feira (18), mas a primeira sondagem não havia dado certo. A reportagem do POPULAR apurou que há outro nome, além de Zé Ricardo, na lista dos interessados.Como há indefinição quanto à contratação, a diretoria definiu que Ariel Mamede, de 36 anos, terá a incumbência de preparar e dirigir a equipe no sábado (21), no OBA.Ano passado, Ariel Mamede foi interino após a demissão de Luizinho Lopes e antes da chegada de Umberto Louzer. Na única partida em que Ariel dirigiu o time, o Vila empatou de 1 a 1 com o Novorizontino-SP, em Novo Horizonte (SP), pela Série B. Em temporadas anteriores, Ariel Mamede também trabalhou na base do clube.No jogo em que o Vila Nova foi eliminado nos pênaltis pelo Confiança-SE, no OBA, Ariel Mamede se envolveu em confusão com jogadores da equipe sergipana e foi expulso, mas poderá comandar a equipe na Série B. A missão dele será preparar uma formação mais ofensiva, pois o rendimento vilanovense na Copa do Brasil foi pífio - em três partidas marcou só um gol, no empate (1 a 1) com o Operário-MS, pela 3ª fase.