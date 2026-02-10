O Vila Nova quebrou uma marca de 25 anos com o melhor ataque da 1ª fase do Goianão. Desde 2001 o time colorado não terminava a fase de classificação do Estadual com melhor ataque da competição de maneira isolada. Na atual temporada, o Tigre fez 18 gols em oito partidas.\nNa atual edição, o Vila Nova só não marcou gol em uma partida: a derrota de 1 a 0 para o Goiás, na 7ª rodada. O Tigre tem a melhor média de gols por jogo (2,25) no Estadual e conta com o artilheiro isolado do Goianão. O centroavante Dellatorre marcou seis vezes, até aqui.\nA última vez que o Vila Nova liderou a estatística de melhor ataque do Campeonato Goiano de maneira isolada foi na temporada de 2001. Na ocasião, em 13 partidas na fase de classificação, o Tigre marcou 35 gols (média de 2,69 por partida). A equipe colorada foi campeã naquele ano e marcou 48 gols na competição.