Pela primeira vez na história, o Vila Nova venceu o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly em uma partida válida pela Série B. Neste sábado (15), pela 22ª rodada da Segundona, o Tigre contou com gols de João Vieira e Dudu, este último um golaço de falta, para superar o Dragão por 2 a 0.\nPela Série B, Vila Nova e Atlético-GO haviam se enfrentado dentro do Antônio Accioly em quatro oportunidades, com duas vitórias rubro-negras e dois empates. Com isso, o Tigre quebrou um tabu no clássico e impôs a primeira derrota do técnico Roger Silva no comando do Dragão, depois de três vitórias e dois empates.\nCom o resultado, o Vila Nova pulou momentaneamente para a 3ª posição e chegou aos 37 pontos. A equipe ainda pode ser ultrapassada por Fortaleza e Operário-PR se eles vencerem seus jogos na sequência da rodada, mas o Tigre permanecerá no G6 independentemente desses outros confrontos.