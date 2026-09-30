Este é o momento perfeito para o Vila Nova voltar a vencer fora de Goiânia. Há oito jogos sem ganhar nessa condição, o Tigre enfrenta o Botafogo-SP no próximo final de semana e precisa de um resultado positivo para defender a liderança, sem depender de outros resultados, e ficar cada vez mais perto do acesso direto para a Série A de 2027.\n“O Vila tem uma grande chance de vencer porque vai enfrentar um dos piores times do campeonato. O Goiás recentemente virou para cima do Botafogo-SP, 3 a 1, lá em Ribeirão Preto, com uma certa facilidade. O Vila ganhou da Ponte Preta, do América-MG, do Londrina, empatou com o Avaí recentemente e o 5º pior time é o Botafogo-SP. Então, o Vila ganhou do pior, ganhou do 2º pior, do 3º pior, empatou com o 4º pior fora de casa, e agora pega o 5º pior”, avaliou o comentarista José Roberto Silva, da CBN Goiânia.