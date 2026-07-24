Neste início de 2º turno de Série B, o Vila Nova espera engrenar uma sequência semelhante à que conseguiu nas sete primeiras rodadas do 1º turno, antes de sofrer a primeira derrota no campeonato. Nos sete jogos iniciais, o Tigre firmou três vitórias e quatro empates antes de perder a primeira no clássico contra o Goiás.\nNas sete rodadas iniciais da Série B, o Vila Nova venceu Atlético-GO (2 a 1), Ponte Preta (1 a 0) e Operário-PR (2 a 1), e empatou com CRB (2 a 2), Sport (1 a 1), Ceará (3 a 3) e Athletic (1 a 1). Os duelos contra CRB, Atlético-GO, Operário-PR e Athletic foram disputados no Onésio Brasileiro Alvarenga, e os outros três aconteceram fora de casa.\nPara essa sequência inicial do 2º turno, o Vila Nova jogará mais partidas como visitante e terá de melhorar o rendimento longe de Goiânia. Se conseguir o mesmo aproveitamento dos sete primeiros jogos do campeonato, o Tigre chegará para o clássico contra o Goiás com 47 pontos conquistados e a possibilidade de acesso cada vez mais concreta.