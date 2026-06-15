Depois de encarar uma sequência de cinco jogos contra times da parte de baixo da tabela de classificação da Série B, o Vila Nova vai iniciar uma série de seis partidas contra times da parte de cima, incluindo o atual líder. Para conseguir bons resultados, o clube aposta em "errar menos" e na manutenção do que vem sendo feito no campeonato até aqui.\n“Não temos muito o que mudar, precisamos treinar mais para evitar erros. Quem erra menos aumenta suas possibilidades de sucesso”, analisou Fábio Brasil, presidente do Vila Nova.\nNo próximo sábado (20), às 19 horas, no OBA, o Vila Nova recebe o Náutico pela 14ª rodada da Série B. Depois disso, o time colorado enfrentará Novorizontino (fora), São Bernardo (casa), Juventude (fora), Criciúma (fora) e Fortaleza (casa). Neste momento, esses adversários estão em 6º, 5º, 1º, 8º, 7º e 4º lugares, respectivamente.