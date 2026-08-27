O Vila Nova passa por etapa decisiva da Série B em comparação com a edição de 2023. Até a 24ª rodada daquele ano, o Tigre fazia uma sólida campanha. A partir dali, começou período de inconstâncias que culminou na maior frustração do clube na década. Atualmente, a equipe está prestes a disputar a 25ª rodada e não quer repetir os mesmos erros na busca pelo acesso.\nNa 24ª rodada da Série B de 2023, o Vila Nova estava em 4º lugar, com 42 pontos, 12 vitórias, seis empates e seis derrotas. Na atual edição, o Tigre ocupa a 3ª posição, com 41 pontos, 12 vitórias, cinco empates e sete derrotas. Até o momento, são campanhas semelhantes.\nNaquela altura da Série B de 2023, o Vila Nova trocou o comando técnico. Depois de ficar cinco jogos sem ganhar entre a 17ª e a 21ª rodadas, com quatro derrotas e um empate, a diretoria colorada demitiu Claudinei Oliveira e contratou Marquinhos Santos.