O acesso inédito do Vila Nova para a Série A do Campeonato Brasileiro está se desenhando cada vez mais. Após uma rodada quase perfeita para a equipe goiana, com vitória colorada e tropeços de adversários diretos, o Tigre trabalha com a ideia de terminar a competição no G2 da Série B ao obter 100% de aproveitamento nos quatro jogos restantes em casa, além de buscar uma vitória como visitante.\nNeste momento, o Vila Nova é o líder da Segundona, com 54 pontos. A distância para o 3º colocado Fortaleza, primeiro time fora do G2, é de dois pontos. Como o Tigre tem duas vitórias a mais do que as três primeiras equipes fora do G2, basta um empate no próximo jogo para manter-se entre os dois primeiros colocados por mais uma rodada, independentemente dos outros resultados.\nFaltam oito jogos para o fim da trajetória colorada na Série B de 2026. Quatro deles serão em Goiânia, e os outros quatro em estados diferentes. Vencer todas as partidas restantes no Onésio Brasileiro Alvarenga é importante por dois motivos: além da óbvia evolução na pontuação, seria essencial para barrar outros concorrentes diretos ao acesso.