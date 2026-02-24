O Vila Nova terá a semana toda para se preparar para o confronto diante do Atlético-GO, pela volta da semifinal do Campeonato Goiano, e evitar que o vigente jejum em clássicos se estenda tanto quanto em 2022 e 2023, período em que o time colorado passou cinco jogos sem derrotar os rivais. Além disso, o Tigre busca impedir uma sequência histórica de derrotas para o Dragão que não acontece desde 2011.\nA mais recente vitória do Vila Nova em clássicos foi no dia 16 de agosto de 2025, quando bateu o Goiás por 2 a 0 no OBA, pela Série B. Desde então, a equipe perdeu quatro vezes em jogos do tipo. Perdeu para o Atlético-GO (1 a 0) na Série B de 2025 e foi derrotada por Atlético-GO (2 a 1) e Goiás (1 a 0) na 1ª fase do Goianão de 2026. Na ida da semifinal do Estadual, o Tigre perdeu novamente para o Dragão (2 a 0).