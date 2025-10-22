Com o objetivo do acesso praticamente impossível de alcançar e um risco de queda mínimo para a Série C, o Vila Nova avança o seu planejamento para 2026. O clube pensa em renovar os contratos do lateral esquerdo Willian Formiga, do meia-atacante Dodô e do atacante Júnior Todinho para o ano que vem, mas deve liberar o volante Arilson.\nLeia também\n+ Com atletas japoneses nos treinos, Vila Nova reforça parceria com Oita Trinita\nWillian Formiga e Júnior Todinho atualmente são titulares na equipe do Vila Nova e ambos têm vínculo até o dia 30 de novembro de 2025. Já Dodô vem sendo reserva nos últimos jogos, mas atuou em vários entre os 11 iniciais. O meia-atacante está emprestado pelo Coimbra-MG até 30 de novembro, e o Tigre busca contratá-lo em definitivo.\nArilson, por sua vez, com vínculo até o final de 2025, não deve continuar no time goiano. O volante chegou ao Vila Nova em 2024, após deixar o Coritiba, mas sofreu com uma série de lesões no Tigre. No total, ele fez 47 partidas pela equipe colorada nesses dois últimos anos e marcou um gol.