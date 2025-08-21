A última rodada da Série B foi positiva para o Vila Nova, que na 23ª rodada pode voltar a figurar na faixa do acesso (G4) à Série A depois de 13 rodadas desde a última aparição no grupo dos quatro primeiros colocados. Para isso, o clube colorado terá de repetir a sequência que levou o Tigre para as primeiras colocações no 1º turno.Nesta Série B, o Vila Nova foi um dos 12 times que ocuparam posição no G4 ao menos uma vez na competição. O Tigre ficou cinco rodadas seguidas no grupo dos quatro primeiros, entre a 5ª e a 9ª rodadas.Quando entrou, na 5ª rodada, foi após a única sequência de três vitórias seguidas que o clube possui na Série B, até aqui. Contra o Botafogo-SP, na próxima segunda-feira (25), o Vila Nova tem a chance de voltar a vencer três jogos de maneira consecutiva e também há chance de retornar ao G4.O Tigre precisa fazer sua parte e vencer, mas não depende de si. Na sexta-feira (22), o Novorizontino não pode pontuar, fora de casa, diante do Criciúma. No sábado (23), o Remo não pode vencer o líder Coritiba, também como visitante.Se essa combinação ocorrer, o Vila Nova voltará ao grupo dos quatro primeiros.Portanto, o clube goiano vai entrar em campo na segunda-feira (25) já ciente se poderá ou não terminar a 23ª rodada da Série B no G4.No 1º turno, o Vila Nova chegou ao G4 após sequência invicta de cinco partidas. O período começou com vitória sobre o Paysandu (2ª rodada), empate com o Goiás (3ª rodada) e três vitórias seguidas contra Botafogo-SP (4ª rodada), Chapecoense (5ª rodada) e Athletic-MG (6ª rodada). Após essa sequência, o Tigre assumiu a liderança da Série B - na estreia, a equipe perdeu para o Coritiba.Logo após essa sequência, no entanto, o Vila Nova somou uma vitória em oito jogos e despencou da 1ª para a 14ª colocação. Foi o período que marcou a primeira troca de treinadores no clube goiano, com a demissão de Rafael Lacerda (hoje no Atlético-GO) e a chegada de Luizinho Lopes, que permaneceu no cargo até a 20ª rodada.O início do 2º turno do Vila Nova é animador e até melhor em comparação com a sequência que a equipe teve contra os mesmos adversários no 1º turno - exceção ao novo revés para o Coritiba, que culminou na demissão de Luizinho Lopes e na chegada do técnico Paulo Turra. O Tigre voltou a vencer o Paysandu (21ª rodada) e desta vez superou o rival Goiás (22ª rodada). Foram quatro pontos no 1º turno, agora o número subiu para seis.O elenco do Vila Nova ainda terá quatro dias livres para treinos até o jogo contra o Botafogo-SP. O clube colorado vai enfrentar o time paulista na próxima segunda-feira (25), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), a partir das 19 horas, pelo encerramento da 23ª rodada.