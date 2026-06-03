Nas últimas três rodadas da Série B, o Vila Nova enfrentou adversários que, neste momento, estão na zona de rebaixamento. Além disso, os próximos dois confrontos são diante dos atuais 16º e 15º colocados, respectivamente, e o time colorado quer voltar a mostrar a sua força contra clubes da parte de baixo da tabela.\nNa 9ª rodada da Série B, o Vila Nova recebeu o Avaí no OBA e venceu por 2 a 0. Em seguida, pela 10ª rodada, venceu o América-MG por 2 a 1, na Arena Independência, e então bateu o Londrina por 1 a 0 na 11ª rodada, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias.\nNeste momento, a zona de rebaixamento da Série B tem os seguintes clubes: Avaí (17º), Londrina (18º), Ponte Preta (19º) e América-MG (20º). Todos eles perderam para o Vila Nova, sendo que, em três desses duelos, a equipe goiana atuou como visitante - contra a Macaca, o Tigre ganhou por 1 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, pela 4ª rodada.