O Vila Nova recebeu sondagens pelo atacante Gustavo Puskas, de 18 anos. O Flamengo é um dos clubes que demonstraram interesse, com uma oferta de R$ 3,5 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador. Times de Portugal e da Turquia também estão de olho no jovem atleta.\nA informação das sondagens por Gustavo Puskas foi publicada primeiramente pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo POPULAR.\nO diretor de futebol do Vila Nova, Alarcon Pacheco, negou que tenha chegado proposta oficial até o momento, mas ponderou sobre a saída de Gustavo Puskas. “Se me perguntar se eu acho que ele sai, acho que ele é um fato novo, pela idade dele, por ter jogado tanto assim recentemente na Série B. Eu vejo um cara bem visto pelo mercado”, comentou.\nGustavo Puskas chegou a passar pelas categorias de base do próprio Flamengo, no sub-13 e no sub-15. Atuou também na base do Athletico-PR e do Aymorés antes de ser contratado pelo Vila Nova em 2025, para a equipe sub-17. No mesmo ano, subiu para o sub-20.