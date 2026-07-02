Líder da Série B, o Vila Nova contratou cinco reforços até agora para a janela do meio do ano, três deles para o sistema defensivo: o lateral esquerdo Igor Cariús e os zagueiros Breno e Douglas Mendes. Outros dois são para meio campo (o volante Higor Meritão) e ataque (Caíque Jesus). São contratações aprovadas pelo treinador Guto Ferreira e que deixarão o elenco mais robusto justamente perto da virada para o 2º turno.“Buscamos atletas que tenham as características que a comissão técnica procura para o fortalecimento do elenco, experiência em alguns casos”, disse Alarcon Pacheco, diretor de futebol do Vila Nova, ao POPULAR.A experiência citada pelo dirigente é considerada decisiva para o acesso à Série A, assim como ocorreu na própria escolha de Guto Ferreira para o comando. O treinador tem cinco acessos no currículo. A experiência vem especificamente de Cariús e Meritão, dois reforços que vieram da Série A.O lateral esquerdo Igor Cariús, de 33 anos, é o mais experiente dos reforços. Vem do Mirassol, em que disputou Série A, Libertadores e Copa do Brasil. Tem no currículo dois acessos, em 2017 pelo Paraná Clube e em 2024 pelo Sport, e não deve ter problemas de adaptação em Goiânia, já que passou pelo futebol goiano em 2021, no Atlético-GO.O lado esquerdo da defesa tem William Formiga como titular e Higor Luiz, formado no Tigre, como reserva, mas a tendência é que Cariús salte na frente e assuma a titularidade. O jogador pode contribuir no time de Guto Ferreira com boa recomposição defensiva, sendo um atleta de muita marcação, além de saber construir e conduzir a bola desde trás, dando mais qualidade à saída pelo lado esquerdo.O volante Higor Meritão, que vem da Chapecoense, jogou 11 das 18 rodadas da Série A nesta temporada. Com 32 anos, torna-se o jogador mais veterano entre as opções de volantes do elenco. Passou por Criciúma, CRB, Goiás e também pelo futebol mexicano, no Pumas.Meritão chega pronto para ser mais uma forte opção no meio-campo, disputando posição diretamente com Willian Maranhão como primeiro volante ou até atuando como segundo volante, com menos qualidade técnica, por exemplo, que João Vieira, mas com grande imposição física. Sua altura, de 1,86 m, também o torna uma boa opção nas bolas paradas. Tem como características o lançamento e os passes longos.O zagueiro Douglas Mendes, mesmo com apenas 22 anos, já possui currículo recheado. Revelado pela Ponte Preta, atuou em 2024 pelo RB Bragantino, pelo qual fez 32 jogos e marcou dois gols na Série A. Nas duas últimas temporadas, atuou no futebol da Áustria, por RB Salzburg e no Liefering. Douglas não desembarca para ser titular, mas amplia as opções para o setor. Com 1,89 m, tem força e imposição física, pode ser importante na transição defensiva, com velocidade para iniciar a construção de trás com bons passes. Também tem o lançamento longo como característica. Sua velocidade na recomposição é outro ponto de destaque, diferente dos dois principais zagueiros do Tigre, Pagnussat e Anderson Jesus.Já o zagueiro Breno Bora, de 24 anos, que pertence ao Paranavaí, chega para compor o elenco após a saída de Pedro Romano rumo ao futebol japonês. O jogador foi eleito o melhor atleta da 2ª Divisão Paranaense e é uma aposta do Vila Nova.Outro que chega seguindo a mesma lógica é o atacante Caíque Jesus, de 24 anos, vindo do Primavera-MT, da Série D.Para o comentarista da ESPN, Ubiratan Leal, os reforços, especialmente Cariús, Meritão e Douglas Mendes, não elevam significativamente a qualidade do time titular do Vila Nova, mas qualificam o elenco para a disputa da Série B, especialmente no segundo semestre, após o fim da Copa do Mundo, quando os jogos voltarão a ser disputados com menor intervalo entre eles.“Eu não vejo esses jogadores como atletas que necessariamente vão melhorar o time do Vila Nova de forma significativa, no sentido de ‘agora o time vai dar um salto’. Vão qualificar o elenco. Vai ganhar mais fôlego”, analisou Ubiratan.“Esses jogadores ajudam o Vila a ter um elenco mais forte porque vai precisar rodar o elenco em determinado momento. Vai ter lesão, suspensão, e o Vila fica um pouco mais resguardado para resistir à reação de dois ou três adversários que podem dar uma esticada na reta final do campeonato”, acrescentou.Para o comentarista, as contratações para reforçar o elenco também são importantes porque clubes com maiores orçamentos, como Ceará e Fortaleza, devem se reforçar, aumentando ainda mais a dificuldade da competição.“É um período em que certos clubes, mesmo estando mal de grana, são maiores, têm um orçamento e uma capacidade financeira maiores e também uma capacidade maior de se endividar. Então, imagina-se que, se precisarem, Fortaleza, Ceará, Sport ou até o Goiás conseguem contratar, ainda que isso aumente o endividamento. Por isso, a necessidade de se reforçar”, disse.Os reforços não garantem o acesso, mas são importantes para manter o fôlego da equipe no returno. Analisando as duas últimas temporadas, o Vila Nova fez boas campanhas no 1º turno da Série B, mas teve grande queda no 2º turno.“Nos últimos anos, faltou fôlego, os adversários começaram a se reforçar e o Vila não conseguiu acompanhar. Então, acho que esses reforços têm um pouco esse objetivo. Vieram muitos jogadores para a defesa, mas também chegou um para o meio-campo e outro para o ataque. Quer dizer, o clube está justamente tentando ganhar um pouquinho mais de margem em todos os setores. O Vila é um clube que tem menos dinheiro, então está aproveitando esse momento”, analisou.“Agora é que a tabela do Vila vai ficar mais difícil. Vai entrar na reta mais pesada dos dois turnos, quando começa a enfrentar uma sequência de adversários mais complicados. Os reforços também são importantes para essa sequência”, acrescentou.Data da janelaA janela abre oficialmente no dia 20 de julho para transferências nacionais e internacionais, mas a CBF abrirá uma janela extraordinária entre os dias 6 e 17 de julho para transferências nacionais.Como o Vila Nova entra em campo na próxima segunda-feira (6), contra o São Bernardo, às 19 horas, no OBA, justamente no dia de abertura da janela, os reforços não poderão ser relacionados para a 16ª rodada, pois ganham condição de jogo apenas no dia seguinte à publicação dos registros no BID, de acordo com o regulamento.