O Vila Nova regularizou cinco reforços para a temporada de 2026: o meia Marquinhos Gabriel, o volante Marco Antônio, o zagueiro Anderson de Jesus e os goleiros Airton Michellon e Gabriel Átila. O quinteto está liberado para estrear pelo Tigre no próximo sábado (10), na 1ª rodada do Campeonato Goiano.\nOs nomes apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF entre segunda (5) e terça-feira (6), datas que marcaram a abertura oficial da primeira janela de transferências no Brasil.\nAtacante chega ao Vila Nova e é comparado a Wando, ídolo do clube\nAlém deles, o clube também registrou a renovação de contrato do goleiro Halls, que antes era válido até o fim de 2026 e agora se estende até dezembro de 2027. A manobra foi realizada para viabilizar o empréstimo do jogador ao Sport Recife.\nAinda nesta semana, os atacantes Delattorre, Rafa Silva, Janderson e Ryan, além do volante William Maranhão, devem ser regularizados para a estreia no Goianão.