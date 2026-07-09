O Vila Nova registrou quatro reforços no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF entre a última terça-feira (7) e esta quarta-feira (8).\nSão eles o lateral esquerdo Igor Cariús, de 33 anos, que chega em definitivo do Mirassol; o zagueiro Breno Bora, de 24 anos, contratado por empréstimo junto ao Paranavaí; o atacante Caique Jesus, de 25 anos, que chega em definitivo do Primavera-MT; e o volante Higor Meritão, de 32 anos, também contratado em definitivo, vindo da Chapecoense.\nTécnico do Vila Nova calcula pontuação para o acesso e projeta duelo difícil contra o Juventude\nOs quatro já estão regularizados e devem viajar com a delegação colorada para Caxias do Sul, onde o Tigre enfrenta o Juventude pela 17ª rodada da Série B na próxima sexta-feira (10).\nAs inscrições dos quatro reforços foram realizadas dentro da janela extraordinária criada pela CBF para clubes das Séries B e C, aberta na última segunda-feira (6) e válida até o dia 17 de julho. O período de 11 dias permite apenas transferências nacionais.