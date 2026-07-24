Na noite desta sexta-feira (24), às 20h04, o Vila Nova regularizou o meia-atacante Everton Galdino, cujo registro foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o jogador fica liberado para ser relacionado pelo técnico Guto Ferreira para a partida contra o CRB na próxima segunda-feira (27), às 19h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 20ª rodada da Série B, a que abre o 2º turno da competição.\nEverton Galdino foi contratado pelo Vila Nova na semana passada e se juntou ao grupo colorado nos últimos dias. O atleta acomanhou das arquibancadas do OBA a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1 na última terça-feira (21), pela 19ª rodada da Segundona.\nCom a regularização do jogador, Guto Ferreira ganha uma nova opção ofensiva. Neste momento, o treinador tem, disponíveis, os atacantes Janderson, Dellatorre, André Luís, Gustavo Puskas, Caíque Jesus e Emerson Urso, além dos meio-campistas Marquinhos Gabriel e Dodô.