O lateral Thalys foi regularizado pelo Vila Nova, na quarta-feira (6), e está liberado para estrear pelo time colorado na segunda-feira (11) contra o Paysandu. O jogo é válido pela 21ª rodada da Série B.\nThalys, inclusive, deve estrear no 11 inicial do Vila Nova. O lateral Elias, titular na posição, recebeu o terceiro amarelo na derrota para o Coritiba e cumprirá suspensão automática diante do Paysandu.\nO lateral é mineiro e tem passagens pelas categorias de base do Cruzeiro, América-MG e Democrata. Ele se profissionalizou no Coelho e também tem passagens por clubes como Brasil de Pelotas-RS, ABC, São José-RS.\nPor último, Thalys atuou pelo Remo e pode estrear pelo Vila Nova diante do ex-rival. Na carreira, o lateral enfrentou o Paysandu em cinco ocasiões. Ele venceu um jogo, empatou três clássicos e perdeu apenas uma vez. Neste ano, o Leão foi campeão paraense após superar o Papão na decisão.