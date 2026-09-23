Na tarde desta quarta-feira (23), o Vila Nova regularizou o atacante Lincoln e oficializou a contratação. O jogador estava em Goiânia desde a semana passada e chegou a assistir à vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, no OBA, mas estava aguardando uma pendência ser resolvida com o seu antigo clube, Spartak Subotica (Sérvia). Agora, ele fica à disposição para a reta final da Série B.\nA regularização de Lincoln no BID da CBF foi feita às 17h34. Com isso, o atacante de 25 anos fica disponível para ser relacionado pelo técnico Guto Ferreira para a partida diante do Londrina nesta sexta-feira (25), às 20h30, no OBA, pela 30ª rodada da Série B.\nQuem é Lincoln?\nLincoln se destacou logo cedo nas categorias de base. Formado pelo Flamengo, o atacante foi campeão do Sul-Americano sub-15 e sub-17, com a seleção brasileira. Fez a estreia com a camisa rubro-negra profissional em 2017, e marcou o seu primeiro gol no time principal em 2018.