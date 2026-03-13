O Vila Nova anunciou e regularizou a contratação do zagueiro Caio Marcelo, de 27 anos, e ganhou uma nova opção na defesa para a sequência da temporada. O jogador, que está treinando com o grupo colorado desde o início da semana, pode ser uma alternativa para o técnico Umberto Louzer já no próximo confronto do time, pela Copa do Brasil.\nNa tarde desta sexta-feira (13), o Vila Nova anunciou a chegada de Caio Marcelo, que atuou por último no Daegu, da Coreia do Sul. No início da temporada, ele quase reforçou o Vitória, mas a negociação não chegou a ser concluída. O zagueiro, que completa 28 anos neste sábado (14), assinou em definitivo com o clube goiano até o dia 30 de novembro de 2026.\nCaio Marcelo terá de passar por um processo de readaptação ao futebol brasileiro, pois sua última experiência no país natal foi em 2018, quando atuava pelo time sub-20 do Vasco. De lá para cá, somou passagens pelo futebol sul-africano, português e sul-coreano. Mesmo assim, Umberto Louzer deve relacioná-lo na semana que vem, contra o Confiança-SE.