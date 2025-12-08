Na tarde desta segunda-feira (8), o Vila Nova anunciou a rescisão de contrato em comum acordo com o atacante Vinícius Paiva. Apesar disso, o clube goiano mantém um percentual dos direitos econômicos do jogador. Ainda, o Tigre oficializou a saída do volante Nathan Melo, que já estava fora dos planos desde a reta final da temporada.\nLeia também\n+ Vila Nova contrata goleiro campeão brasileiro sub-20 pelo Atlético-MG\nVinícius Paiva foi contratado para o início deste ano, após chamar a atenção no final de 2024, quando marcou um dos gols da vitória por 3 a 2 do Ituano sobre o próprio Vila Nova, no OBA, na última rodada da Série B. Com a camisa colorada, o atacante não correspondeu: fez 44 jogos, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência.\nNathan Melo chegou no segundo semestre, após passagem pelo CRB, e também não se firmou. Disputou apenas cinco partidas, quatro delas como reserva. A última vez que entrou em campo pelo Vila Nova foi pela 28ª rodada, no empate em 2 a 2 com o Cuiabá. Desde então, não atuou mais.