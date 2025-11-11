O Vila Nova está acertando as rescisões contratuais do meia Jean Mota, do goleiro Kozlinski e do atacante Bruno Mendes, que têm vínculo até o fim da temporada. Os três não fazem parte dos planos para 2026 e não voltam mais a atuar pelo clube. A última partida deles pelo Tigre foi no empate em 2 a 2 com o Avaí, na última rodada, no OBA.\nJean Mota e Kozlinski já deixaram o elenco, enquanto Bruno Mendes segue treinando com o grupo, mas não será mais relacionado para as duas últimas partidas do ano, contra CRB e Volta Redonda.\nLeia também\n+Vila Nova terá chapa única para eleição do Conselho Deliberativo\nO goleiro Kozlinski, de 34 anos, foi contratado no início da temporada para ser o titular da posição, mas sofreu com lesões e teve poucas oportunidades, atuou apenas 11 vezes no ano e acabou como reserva de Halls. Nas últimas duas rodadas da Série B, ele ganhou a posição para ser avaliado pela diretoria, mas acabou sofrendo quatro gols nos empates por 2 a 2 contra Operário-PR e Avaí.