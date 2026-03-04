O lateral direito Thalys não faz mais parte do elenco do Vila Nova. Clube e jogador rescindiram o contrato em comum acordo, e o atleta, que estava em fase final de recuperação de lesão, deve se transferir para a Ponte Preta.\nThalys chegou ao Vila Nova em agosto do ano passado, em reposição à saída de Igor Inocêncio, reserva imediato de Elias na lateral direita. Em 2025, o defensor fez apenas cinco jogos com a camisa colorada e teve a saída encaminhada ao final da temporada.\nNo entanto, o Vila Nova mudou os planos e optou por renovar o vínculo do jogador de 26 anos até o fim do ano. Em 2026, ele entrou em campo quatro vezes e disputava posição com Elias e Hayner.\nNas últimas semanas, Thalys vinha se recuperando de um trauma no cotovelo direito e iniciou a transição física na última segunda-feira (2), mas não fica mais no Tigre e encerra a sua passagem no clube goiano.