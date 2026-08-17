A vitória do Vila Nova por 2 a 0 no clássico contra o Atlético-GO, na tarde de sábado (15), no Estádio Antônio Accioly, reabilitou a equipe alvirrubra na Série B, após derrota em casa para o Sport, onde não havia perdido, e acabou com a sequência de cinco reveses fora de casa. O Tigre pode entrar no G2 na próxima quarta-feira (19), na 23ª rodada, em que enfrenta a Ponte Preta, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).O time colorado chegou aos 37 pontos, está em 3º lugar e tem a chance de superar o Juventude (39 pontos), o vice-líder da Segundona, na tabela.Para assumir a vice-liderança, o Vila Nova precisa vencer em casa a Ponte Preta, mas terá de torcer pelo arquirrival goiano, o Goiás, que recebe na noite de terça-feira (18) o Juventude, na Serrinha. Caso a equipe gaúcha empate ou perca em Goiânia, o Vila Nova ficará numa boa posição se fizer o dever de casa contra a Ponte Preta, time que já foi dirigido pelo técnico Guto Ferreira, mas que está num momento de crise financeira, de gestão e de resultados - é lanterna, com 10 pontos.A vitória sobre o Atlético-GO teve a chancela de dois gols marcados por volantes: João Vieira (nove gols na temporada) e Dudu (três gols na Série B). Dudu definiu a sorte do clássico numa cobrança de falta perfeita, em que o goleiro Paulo Vitor, do Atlético-GO, sequer se mexeu. Na temporada, é o segundo gol de falta vilanovense. O primeiro foi de Enzo, no empate (2 a 2) com o Primavera-MT, pela Copa Centro-Oeste, no dia 8 de abril. “Não pense que foi barato o gol do Dudu. Só ele sabe, e nós sabemos, o quanto ele treinou. Por duas ou três vezes por semana, ele (Dudu) faz 30, 40, 50 minutos ao final do treino, batendo falta”, enalteceu o técnico Guto Ferreira. Na Série B, o último gol de falta do alvirrubro teve o toque internacional e padrão Copa do Mundo, na cobrança colocada e perfeita do panamenho Éric Davis, há quase dois anos, no dia 25 de agosto de 2024, no triunfo sobre o América-MG (1 a 0), quando o Vila ganhou no OBA. Na história vilanovense, os gols de falta costumam ganhar um simbolismo conforme a representatividade. O último ídolo do clube, Alan Mineiro, marcou gol no clássico sobre o Goiás e, na conquista do título da Série C de 2020, fez um deles na bola parada, na final com o Remo (5 a 1) no OBA.Na histórica virada sobre o Goiás (5 a 3, em 1999), Luizão deixou a marca dele numa batida sem chances para o goleiro Adinam. Há 31 anos, no dia 13 de agosto de 1995, Gilvan garantiu o título do Estadual, sobre o Anápolis, na falta cobrada com perfeição na prorrogação, diante do Anápolis, no Estádio Serra Dourada.