Em confrontos de mata-mata, o Vila Nova esteve em desvantagem após o jogo de ida 19 vezes em toda a história. Nesse retrospecto, o clube conquistou duas viradas, ambas pelo Campeonato Goiano, e se apoia nesses números recentes para conseguir uma remontada contra o Atlético-GO na semifinal do Goianão, no próximo domingo (1º/3). Para quem esteve nessas viradas, o segredo está no apoio da torcida.\nEm duelos eliminatórios, o Vila Nova se colocou em desvantagem oito vezes no Goiano, três na Copa do Brasil, três na Copa Verde, duas na Copa Centro-Oeste, uma na Série C, uma na Copa Conmebol e uma na Copa Leonino Caiado. Nessas seis últimas competições, o Tigre jamais conseguiu uma virada.\nNo Goianão, isso também demorou a acontecer. Depois de eliminações em 1971, 1997, 2003, 2010 e 2017, o Vila Nova finalmente quebrou essa marca na semifinal de 2024. Naquele embate, o Tigre perdeu para a Aparecidense por 2 a 0 no jogo de ida, mas goleou por 3 a 0 na volta e se classificou para a grande decisão.