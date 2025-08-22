O Vila Nova se destaca na Série B entre os times que mais tiveram jogos sem sofrer gol na competição. A equipe colorada, com as recentes vitórias sobre Paysandu (1 a 0) e Goiás (2 a 0), chegou à nona partida sem ter a defesa vazada após 22 rodadas.\nO único time que tem número melhor que o Vila Nova na Série B é o líder Coritiba, que não sofreu gol em 12 jogos na Série B.\nA equipe colorada é a 2º colocada na lista ao lado de outros times: Avaí, Novorizontino e Operário-PR. Todos também não tiveram a defesa vazada em nove ocasiões - veja a lista completa no final deste texto.\nSob comando do técnico Paulo Turra, o Vila Nova voltou a ter jogos consecutivos sem ter a defesa vazada. A estreia do treinador foi com vitória de 1 a 0, contra o Paysandu, fora de casa, em 11 de agosto. No jogo seguinte, no dia 16 de agosto, o Tigre bateu o rival Goiás, por 2 a 0, no OBA.