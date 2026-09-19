O Vila Nova vai dormir na liderança da Série B e terminará a 29ª rodada entre os dois primeiros colocados (G2), que é a faixa que garante o acesso direto à Série A. O time colorado venceu o América-MG, por 1 a 0, nesta sexta-feira (18), e contou com tropeço do Novorizontino, que perdeu, de virada, por 2 a 1 para o Ceará para garantir presença no G2.\nPara permanecer na ponta da classificação até o desfecho da rodada, o Tigre vai precisar torcer por um tropeço do Juventude contra o Sport neste sábado (19), às 16h30, na Ilha do Retiro.\nO resultado de 1 a 0 sobre o América-MG, no OBA, estava fazendo o Vila Nova assumir a liderança momentânea da Série B. Mas, antes mesmo de acabar o jogo em Goiânia, o Novorizontino abriu o placar contra o Ceará e empurrou o Tigre para a vice-liderança. No entanto, o Vozão virou o jogo e ajudou o time colorado, que manteve a 1ª posição nesta sexta-feira.