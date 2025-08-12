O Vila Nova espera registrar recorde de público na Série B em jogos no OBA no clássico contra o Goiás, no próximo sábado (16). O time colorado faz campanha online para atrair torcedores e comercializou mais de 3 mil bilhetes no primeiro dia de vendas.\nO maior público do Vila Nova na Série B, em jogos no OBA, foi no empate sem gols com o Operário-PR, na 16ª rodada. O público total foi de 8.919 torcedores, sendo 8.749 pagantes. A expectativa do clube colorado é superar essa marca no sábado, contra o Goiás.\nO maior público do Vila Nova nesta Série B foi na 2ª rodada, contra o Paysandu. O jogo foi disputado no estádio Serra Dourada e contou com público total de 10.120. Nesta partida, o Tigre fez uma promoção e parte dos ingressos foi disponibilizado por meio de doação de alimentos.\nTécnico do Vila Nova quer "ambiente infernal" no clássico contra o Goiás