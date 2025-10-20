Fora da briga pelo acesso à elite nacional, o Vila Nova traça como meta chegar aos 45 pontos para garantir permanência na Série B, vencer em casa no próximo domingo (26) a Ferroviária-SP.\nO time vilanovense perdeu algumas chances de gol e o clássico para o Atlético-GO (1 a 0) no sábado passado (18). Os atacantes não corresponderam nesta temporada, a média de gols é baixa e isso faz com que a diretoria passe a se preocupara com o ataque.\nNa Série B, o Vila Nova tem um dos piores aproveitamentos do torneio no quesito balançar as redes dos adversários - é o 17º colocado, com 32 gols marcados em 33 rodadas (média de 0,96 gol por jogo).\nVila Nova tem jogador suspenso e volta a sofrer com problemas de lesões\nGabriel Poveda (oito gols nesta temporada e cinco deles na Série B) é o goleador do clube em 2025, seguido de Júnior Todinho (cinco gols). Após a derrota no clássico, o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, expressou a preocupação com a carência de gols nas competições.