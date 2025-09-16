Depois de empatar duas vezes seguidas no OBA e desperdiçar oportunidades de encostar na faixa do acesso (G4) à Série A, o Vila Nova iniciou a preparação para o confronto direto diante do Athletico-PR. A equipe colorada jamais perdeu para o Furacão na história. O retrospecto é curto, de apenas três jogos entre eles, mas o cenário de momento tende a ser mais favorável para o time paranaense.\nNo retrospecto, os dois primeiros jogos entre Vila Nova e Athletico-PR foram disputados pela Série A de 1977. No Serra Dourada, os times empataram em 1 a 1. No Couto Pereira, empate foi pelo placar de 2 a 2.\nO duelo seguinte, e mais recente, ocorreu pelo 1º turno da Série B deste ano, e terminou com vitória colorada por 2 a 1 no Onésio Brasileiro Alvarenga.\nAs equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), às 19 horas, na Ligga Arena. O Vila Nova tem o histórico a seu favor, mas o Athletico-PR chega em um ritmo melhor.