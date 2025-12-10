A pré-temporada do Vila Nova vai começar no dia 26 de dezembro, com o elenco completo. Nove dos dez reforços prometidos pela diretoria já foram anunciados oficialmente, e neste momento, o elenco colorado possui 25 jogadores, sendo que 16 são remanescentes do ano passado, incluindo três atletas formados nas categorias de base.\nCom 96,7% dos pênaltis convertidos no ano, Vila Nova tem mudança de perfil para 2026\nNo final deste mês, o plantel colorado inteiro, liderado pelo técnico Umberto Louzer, se reapresentará de olho na temporada de 2026. Isso porque o calendário do ano que vem começará mais cedo, em virtude da Copa do Mundo - a estreia do Vila Nova no Goianão será no dia 10 de janeiro, às 16 horas, fora de casa, contra a Abecat.\nOs remanescentes deste ano são o goleiro Halls, os laterais direitos Elias e Thalys, os laterais esquerdos Willian Formiga e Higor (base), os zagueiros Tiago Pagnussat, Weverton, Pedro Romano e Vitor Graziani (base), os volantes João Vieira e Enzo, os meia-atacantes Bruno Xavier e Gustavo Pajé (base) e os atacantes Emerson Urso, Ruan Ribeiro e André Luís.