O Vila Nova será julgado na próxima sexta-feira (24) pelos problemas ocorridos após o jogo do último sábado (18), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, contra o Operário-PR, entre eles a acusação de racismo contra o atacante Berto, do clube paranaense, e os objetos atirados por torcedor e por jogadores do Fantasma que causaram lesões em duas pessoas. O clube pode perder mando de campo e ser multado.\nO julgamento será na 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).\nConfusão após Vila Nova x Operário-PR (Guilherme Alves / O Popular)\nO Tigre será julgado com base em três artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Os artigos relacionados a ato discriminatório e desordem são os que dão possibilidade de perda de mando de campo - entre um e dez para desordens e entre cinco e dez para racismo.