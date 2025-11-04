Nos últimos 11 jogos pela Série B, o Vila Nova saiu na frente do placar em nove deles e cedeu o empate em oito. Isso ocorreu diante de Athletic-MG, Remo, Cuiabá, Novorizontino, Criciúma, América-MG, Ferroviária e Operário-PR. Caso não tivesse cedido esses empates, teria 61 pontos conquistados, mesma pontuação do líder da competição, o Coritiba, e com duas vitórias a mais.\nDos 24 pontos possíveis nas oito partidas em que cedeu o empate, o Vila Nova deixou escapar 16, um aproveitamento de apenas 33,33%. Atualmente, o time ocupa a 12ª colocação, com 45 pontos.\nNo último final de semana, o Tigre voltou a empatar, desta vez com o Operário-PR. É a segunda partida seguida em que o Tigre abre dois gols de vantagem e cede o empate. Antes, havia sido com a Ferroviária, no OBA.\nLeia também\n+ Vila Nova perde lateral e deve improvisar novamente no jogo contra o Avaí