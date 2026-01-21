Em 2026, as valências do Vila Nova se inverteram. No ano passado, sobretudo no Campeonato Goiano, a defesa era o principal atributo do time, enquanto o ataque era o setor de maior deficiência. No início desta temporada, o Tigre vem sofrendo com um setor defensivo pouco confiável - já no lado ofensivo, o time se destaca.\nNa 1ª fase do Goianão 2025, o Vila Nova teve a melhor defesa, com apenas cinco gols sofridos em 11 jogos (média de 0,45 por jogo). Demorou três rodadas para o Tigre ser vazado pela primeira vez na competição, na vitória por 3 a 1 no clássico fora de casa contra o Atlético-GO. Antes disso, havia ganhado da Aparecidense por 1 a 0, empatado sem gols com o Anápolis e vencido o Goianésia também por 1 a 0.\nNo Goianão 2026, o Vila Nova já sofreu quatro gols nas três primeiras partidas (média de 1,33 por jogo) e não passou nenhum duelo sem ser vazado. É verdade que a equipe é líder e segue como a única 100% do torneio, após triunfos diante de Abecat (2 a 1), Anapolina (3 a 2) e Anápolis (3 a 1), mas a instabilidade defensiva é um ponto de alerta.