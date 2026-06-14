O Vila Nova sofreu um gol nos acréscimos do segundo tempo, perdeu para o Cuiabá por 1 a 0 neste domingo (14), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 13ª rodada, e deixou a liderança da Série B. Com 25 pontos, o Tigre é vice-líder - tem a mesma pontuação e número de vitórias (7) que o líder São Bernardo, mas perde no saldo de gols (10 a 6).\nO Tigre não fez um bom jogo, mas segurava o empate até o fim da partida, podendo encerrar a 13ª rodada da Série B na liderança. Mas sofreu o gol no fim em um vacilo defensivo.\nNa próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Náutico, em casa, no próximo sábado (20), às 19 horas, no OBA.\nComo foi o jogo\nO Vila Nova entrou em campo precisando apenas do empate para seguir na liderança da Série B. Isso porque São Bernardo e Sport empataram no domingo de manhã e o time paulista ficou com a mesma pontuação do Tigre, à frente no saldo de gols. Mas veio a derrota colorada, e o Tigre fica na vice-liderança após 13 rodadas.