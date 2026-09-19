O Vila Nova venceu de maneira sofrida o América-MG por 1 a 0, no OBA, com gol de André Luís, na noite desta sexta-feira (18). Com o resultado na abertura da 29ª rodada, o Tigre assume a liderança da Série B. A equipe goiana aguarda o jogo contra o Juventude, que visita o Sport neste sábado (19), às 16h30, para saber se vai concluir a rodada no topo da classificação.\nCom a vitória, o Vila Nova chegou aos 51 pontos com 15 vitórias. O Juventude tem 50 pontos e pode, se vencer o Sport, ultrapassar a equipe colorada.\nDepois de ter empatado fora de casa por 1 a 1 com o Avaí, o Vila Nova recuperou-se na Segundona, voltou a ganhar e alcançou os 51 pontos. O penúltimo colocado América-MG juntou-se à Ponte Preta e ao rival goiano Atlético-GO como os três clubes que perderam as duas partidas para o Tigre na atual edição do campeonato, no 1º e no 2º turnos.