O Vila Nova passa por uma crise defensiva na Série B. Nos últimos oito jogos, o Tigre sofreu pelo menos um gol. Nesse período, o técnico Guto Ferreira utilizou seis formações iniciais diferentes entre os goleiro, laterais e zagueiros, e só repetiu um quinteto em duas oportunidades.\nDos atuais membros do G6 da Série B, o Vila Nova (5º) é quem tem a 2ª pior defesa: 24 gols sofridos em 20 jogos, com uma média de 1,20 gol sofrido por partida. Somente o Operário-PR (3º) tem uma defesa pior, com 25 gols sofridos.\nOs demais times da faixa de acesso estão assim em número de gols sofridos: Criciúma (1º) e Juventude (2º), ambos com 12 gols sofridos cada; Fortaleza (4º) e Novorizontino (6º), ambos com 19 gols sofridos cada.\nA última vez que o Vila Nova terminou uma partida sem sofrer gols foi na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, pela 12ª rodada da Série B, no OBA, em 8 de junho. Desde então, o Tigre sofreu um gol em quatro partidas, dois gols em três partidas e três gols em uma partida. Nas últimas oito rodadas, a média foi de 1,62 gol sofrido por partida.