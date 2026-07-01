Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova já vive, em 2026, a temporada em que mais esteve na liderança da competição em uma única edição. Ao todo, são cinco rodadas na ponta da tabela, superando 2023, ano que, até então, registrava o maior número de rodadas do Tigre na liderança.\nO Tigre esteve na liderança da Segundona em apenas quatro temporadas da Série B de pontos corridos. A primeira foi em 2018, quando liderou por uma rodada. Depois, em 2023, no ano do quase acesso, ficou na ponta por quatro rodadas consecutivas. Voltou a liderar por uma rodada em 2025.\nMelhor mandante contra melhor visitante: Vila Nova busca, diante do São Bernardo, manter liderança da Série B\nAgora, em 2026, já soma cinco rodadas na liderança. O Vila Nova é o atual líder, com 28 pontos após 15 rodadas disputadas. O 1º turno ainda nem chegou ao fim. O Tigre passou um terço da Série B na liderança.