Os três clubes goianos na Série B venceram na 25ª rodada e aumentaram as chances na disputa pelo acesso à Série A. O Vila Nova bateu o Ceará por 2 a 0, no OBA, o Goiás venceu o São Bernardo por 2 a 1, na Serrinha, enquanto o Atlético-GO ganhou do Avaí por 1 a 0, fora de casa, com gol marcado nos minutos finais.\nCom as vitórias, todos viram suas probabilidades aumentarem. O Tigre chegou a mais de 40% de chances de acesso direto, enquanto o time esmeraldino e o Dragão aumentaram as possibilidades de classificação para os playoffs de acesso.\nOs números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que calcula as probabilidades de acesso direto, classificação para os playoffs e título.\nNa tabela de classificação, o Vila Nova continua sendo o goiano mais bem colocado. O Tigre agora é o segundo colocado da Segundona, com 44 pontos, apenas dois a menos que o líder Juventude, que tem 46.