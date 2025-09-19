O Vila Nova terá a oportunidade de repetir a escalação pela 1ª vez desde que o técnico Paulo Turra foi contratado. Além disso, seria algo inédito para o time na Série B. Todos os 11 jogadores que começaram a partida diante do Remo estão à disposição para o confronto contra o Athletico-PR, no próximo domingo (21).\nA última vez que o Vila Nova repetiu a escalação ocorreu em três jogos consecutivos nos dias 9, 13 e 16 de março de 2025. Nesse período, o Tigre venceu o Goiás por 1 a 0 na Serrinha, pela ida da semifinal do Goianão, goleou o Rio Branco-VN por 6 a 0 no Serra Dourada, pela 2ª fase da Copa do Brasil, e empatou em 0 a 0 com o Goiás no Serra Dourada, pela volta da semifinal do Goianão.\nNessas partidas, a escalação colorada foi: Halls; Elias, Bernardo Schappo, Tiago Pagnussat e Willian Formiga; João Vieira, Arilson e Diego Torres; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva. O técnico era Rafael Lacerda, hoje no Atlético-GO.