O Vila Nova poderá assumir a liderança da Série B no próximo domingo (31), quando vai enfrentar o Londrina-PR no interior paranaense, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias. A equipe vilanovense está em 4º lugar, e soma 19 pontos. O Tigre tem como trunfo o bom rendimento ofensivo do time nesta temporada. O alvirrubro é um dos que mais fizeram gols nas dez rodadas iniciais da Série B - 16 gols, ao lado de São Bernardo-SP e Náutico e atrás do CRB-AL (17 gols).\nMesmo com os desfalques de dois atacantes - o artilheiro Dellatorre (dez gols) e o atacante Rafa Silva (cinco gols), que se recuperam de contusões -, o técnico Guto Ferreira tem usado alternativas ofensivas, assim como faz variações táticas e escala jogadores para cumprir “funções”.\nNa vitória de virada sobre o América-MG, no último domingo (24), os gols foram marcados no segundo tempo por Ryan e Janderson - cada um balançou as redes três vezes no ano. Caçula dos atacantes, Gustavo Puskas tem 18 anos e dois gols na temporada, o mais importante deles na virada sobre o Atlético-GO, por 2 a 1, na Série B.