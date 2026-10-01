Três décadas depois de uma das conquistas mais importantes da história do clube, o Vila Nova volta a ter uma partida decisiva na cidade de Ribeirão Preto. Em busca do acesso para a Série A, o Tigre tem como inspiração a campanha vitoriosa da Série C de 1996, que garantiu o primeiro título nacional colorado.\nO ex-meia Tim, ídolo do Vila Nova e que participou da campanha de 1996, afirmou que a possibilidade de acesso em 2026 passa muito pelo duelo do próximo sábado (3), às 18h30, diante do Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, pela 31ª rodada da Série B. Para o ex-jogador, o Tigre precisa vencer o jogo para continuar na liderança e ficar a poucos pontos do objetivo principal da temporada.\n“Depois de 30 anos, o Vila volta à cidade de Ribeirão Preto, onde conquistou o título em 1996. Vejo que vai ser uma situação semelhante em relação à torcida, porque com certeza o torcedor do Vila vai invadir a cidade, como fez naquela decisão. O Vila entra para este jogo como favorito, por ser o líder da competição, pega um time que está tentando fugir da zona de rebaixamento. O Vila é mais time, chega mais preparado, tem uma comissão técnica qualificada. Como em 96, espero que o Vila consiga vencer”, disse Tim ao POPULAR.