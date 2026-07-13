O Vila Nova tem um desfalque importante para o jogo contra o Criciúma, no próximo final de semana. Na derrota por 1 a 0 para o Juventude, nesta rodada da Série B na última sexta-feira (10), o atacante André Luís levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão na penúltima rodada do 1º turno. Durante a semana, o técnico Guto Ferreira vai definir quem será o substituto no time titular.\nTitular nos últimos seis jogos do Vila Nova na temporada, André Luís vinha sendo uma das principais armas ofensivas da equipe colorada. Com 25 jogos, quatro gols e quatro assistências neste ano, o atacante ganhou sequência sobretudo após a chegada de Guto Ferreira e as constantes lesões de Dellatorre e Rafa Silva.\nComo André Luís não estará à disposição para o confronto direto contra o Criciúma, líder da Série B com dois pontos acima do vice-líder Vila Nova, Guto Ferreira fará uma mudança forçada nos 11 iniciais. Dellatorre deve ser o jogador escolhido para substituir o companheiro, preservando o esquema e atuando ao lado de Ryan e Janderson.